Brave is een webbrowser die is gebaseerd op Chromium. Aan het roer van de onderneming achter Brave staat Brendan Eich, de bedenker van JavaScript en een van de oprichters van Mozilla. Brave richt zich op het verbeteren van de online veiligheid en biedt een alternatief systeem voor het financieel ondersteunen van contentaanbieders. Het idee daarachter is dat reclame vaak de grootste inkomstenbron van een website is, maar dat veel mensen vanwege opdringerige reclames adblockers gebruiken en websites inkomsten mislopen. De ontwikkelaars hebben versie 1.32.113 uitgebracht en de changelog daarvan ziet er als volgt uit:

Release Notes V1.32.113: Added new entry under “brave://settings/system” for the “microsoft-edge” protocol on Windows. (#17558)

Added menu item under the Brave Wallet panel for viewing account on Etherscan. (#19655)

Added new confirmation prompt to switch chains after successfully adding a new network. (#19291)

Fixed crash when permission requests for Ethereum are from a popup window. (#19566)

Fixed crash when importing data into the Brave Wallet. (#19515)

Fixed wrong transaction type being used for EVM compatible networks in certain cases. (#19617)

Fixed swapping via Quickswap chain (Polygon/MATIC) incorrectly displaying a insufficient funds error. (#19536)

Fixed certain token balances appearing as 0 under Brave Wallet. (#17081)

Fixed not being able to approve cancelled transaction using Brave Wallet. (#19642)

Fixed several Brave Wallet UI issues due to translated strings. (#19349)

Fixed not being able to connect to https://go.hex.com using the Brave Wallet. (#19551)

Fixed not being able to switch networks within https://zapper.fi. (#19656)

Fixed https://revvracing.com (Dapp on Polygon) appearing as blank when using the Brave Wallet. (#19624)