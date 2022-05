Brave is een webbrowser die is gebaseerd op Chromium. Aan het roer van de onderneming achter Brave staat Brendan Eich, de bedenker van JavaScript en een van de oprichters van Mozilla. Brave richt zich op het verbeteren van de online veiligheid en biedt een alternatief systeem voor het financieel ondersteunen van contentaanbieders. Het idee daarachter is dat reclame vaak de grootste inkomstenbron van een website is, maar dat veel mensen vanwege opdringerige reclames adblockers gebruiken en websites inkomsten mislopen. De ontwikkelaars hebben versie 1.31.87 uitgebracht en de changelog daarvan ziet er als volgt uit:

Release Notes V1.31.87 Added support for custom filter lists in shields via brave://adblock. (#8107)

Added WDP (Web Discovery Project) into Brave. (#18166)

Added support for adaptive CAPTCHA. (#15600)

Added Brave agent version suffix to go-ipfs. (#18505)

Updated default search engine to Brave Search for new installations in certain regions. (#18331)

Updated rewards panel design. (#14602)

Updated Private Window New Tab page design. (#18486)

Improved handling of default wallet settings under brave://settings/wallet. (#18213)

Removed tipping banner warning for unverified publishers. (#18341)

Removed “Brave” from User Agent when visiting DuckDuckGo. (#15156)

Removed Uphold “x-client-partner” header. (#18015)

Removed “IdleDetection” from brave://settings/content. (#18409)

Removed known user tracking parameter “twclid” from Twitter query strings. (#18020)

Disabled brave://flags/#copy-link-to-text by default. (#17994)

Fixed CAPTCHA failing when using custom scaling in certain cases. (#17476)

Fixed default settings under brave://settings/wallet not working in certain cases for both Crypto Wallet and MetaMask. (#17984)

Fixed MetaMask failing to connect to web3 websites within Brave. (#17168)

Fixed Greaselion extension appearing as corrupted in the terminal/command line interface. (#17145)

Fixed IPFS protocol badge linked to node diagnostics instead of settings. (#16907)

Fixed being able to both remove and add peers even though IPFS is not activated. (#17981)

Fixed Speedreader icon incorrectly appearing in certain cases. (#17355)

Fixed escape and encoded characters being displayed within articles when viewed using Speedreader. (#18006)

Fixed article titles being cut short when viewed within Speedreader. (#17983)

Fixed blue border appearing on top of window when focused. (#9420)

Upgraded Chromium to 95.0.4638.54. (#18840) (Changelog for 95.0.4638.54)