Versie 3.16 van Rufus is uitgekomen. Rufus is een Windows-programma waarmee zelfstartende usb-sticks kunnen worden gemaakt. Handig bijvoorbeeld om een besturingssysteem te installeren, wat sneller gaat vanaf een usb-stick dan van een cd of dvd, om het bios bij te werken of om een systeem te benaderen dat niet meer wil starten. Er is overigens een groot aantal tooltjes waarmee dit gedaan kan worden, maar Rufus beweert één van de snelste in zijn soort te zijn. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 3.16: Fix ISO mode support for Red Hat 8.2+ and derivatives

Fix BIOS boot support for Arch derivatives

Fix removal of some boot entries for Ubuntu derivatives

Fix log not being saved on exit

Add Windows 11 "Extended" installation support (Disables TPM/Secure Boot/RAM requirements)

Add UEFI Shell ISO downloads

Add support for Intel NUC card readers

Improve Windows 11 support

Improve Windows version reporting

Speed up clearing of MBR/GPT