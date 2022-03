Versie 4.5.2 van Rainmeter is uitgekomen. Met dit programma kan in real time allerlei zinvolle, maar ook minder zinnige informatie op de desktop worden weergegeven, zoals vrije ruimte op de harde schijf, netwerkactiviteit en of er nieuwe e-mail is. Ook kunnen functionele applets worden gebruikt om bijvoorbeeld notities te maken of om tweets mee te versturen. Sinds versie versie 4.5.0 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

4.5.2 - Revision 3541 Fixed Section variables: Fixed an issue with the EscapeRegExp and EncodeUrl section variable measure parameters. 4.5.1 - Revision 3540 Fixed ToolTip: Fixed a mouse detection issue with ToolTip inside a Container meter.

SysInfo: Fixed an inconsistency with how an empty string value is returned for SysInfoType=IP_ADDRESS . Changed SysInfo: SysInfo is now a "measure" instead of a "plugin". Added SysInfo: Added several new SysInfoType values: ADAPTER_ALIAS ADAPTER_GUID ADAPTER_STATE ADAPTER_STATUS ADAPTER_TRANSMIT_SPEED ADAPTER_RECEIVE_SPEED GATEWAY_ADDRESS_V4 GATEWAY_ADDRESS_V6 INTERNET_CONNECTIVITY_V4 INTERNET_CONNECTIVITY_V6 LAN_CONNECTIVITY_V4 LAN_CONNECTIVITY_V6 MAC_ADDRESS

values: See SysInfo Measure for details.