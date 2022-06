Versie 3.0 van Private Internet Access is kort geleden uitgekomen en inmiddels is er ook al een opvolger verschenen. PIA is een betaalde vpn-dienst met clients voor Windows, macOS, Linux, Android en iOS. Daarnaast is er een browserextensie voor Google Chrome. PIA heeft een groot aantal servers in 78 landen, waaronder in Nederland. Afhankelijk van het gekozen abonnement kost de dienst tussen de 1,94 en 9,29 euro per maand en voor aanschaf kan het dertig dagen gratis worden getest. Sinds versie 2.0 kan er ook voor WireGuard worden gekozen om de verbinding op te zetten. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 3.0.1 Fixed an issue migrating proxy settings from 2.10 or earlier Changes in version 3.0.0 Redesigned the Settings window to improve categorization and allow for future growth

Separated the three "Kill Switch" setting choices into two separate settings - "VPN Kill Switch" and "Advanced Kill Switch"

Automation rule triggers on the dashboard are now removed if the rule is deleted

The "Usage" tile now adjusts units based on the amount of data transferred

Fixed navigation order issues with VoiceOver on macOS in some Settings pages

Fixed navigation order of overlay dialogs in Settings window for Windows screen readers

Fixed an issue causing overlay tips to stop working after removing an Automation rule