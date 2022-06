De derde update voor versie 20.04 van Ubuntu Linux is uitgekomen. Tweemaal per jaar verschijnt er een nieuwe versie en vormen het jaar en de maand van uitgave het versienummer. Eens in de twee jaar komt er een versie uit die niet negen maanden maar vijf jaar voorzien zal worden van updates. Versie 20.04, die Focal Fossa als codenaam heeft meegekregen, is zo'n versie met extra lange ondersteuning.

In versie 20.04, waar Tweakers een review over heeft geschreven, treffen we onder meer een vernieuwd uiterlijk aan, is er ondersteuning voor nieuwe hardware, waaronder Intel Comet Lake, Qualcomm Snapdragon 835 en 855 en AMD's Navi 12 en 14, en voor exFAT en WireGuard. Verder is er Livepatch, wat het updaten van de kernel mogelijk maakt zonder dat het systeem opnieuw hoeft te worden opgestart en is er een nieuwe Linux Security Module genaamd Lockdown. De complete release notes voor versie 20.04 zijn op deze pagina in te zien, versie 20.04.3 bevat een groot aantal bug- en securityfixes: