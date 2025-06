Versie 22.04.3 van Linux-distributie Ubuntu is uitgekomen, een versie die vijf jaar ondersteuning krijgt. Tweemaal per jaar verschijnt er een nieuwe versie en vormen het jaar en de maand van uitgave het versienummer. Deze versies worden negen maanden ondersteund. Eens in de twee jaar komt er een versie uit die niet negen maanden maar vijf jaar voorzien zal worden van updates. Versie 22.04 heeft codenaam Jammy Jellyfish meegekregen, draait op Linux Kernel 5.17 en gebruikt standaard Gnome 42 als de desktopomgeving. Meer informatie over deze release is bij Omg! Ubuntu te vinden en op onze eigen voorpagina. Versie 22.04.3 is de derde update met een verzameling bugfixes en verbeteringen.

These release notes for Ubuntu 22.04 LTS (Jammy Jellyfish) provide an overview of the release and document the known issues with Ubuntu and its flavours. For details of the changes applied since 20.04, please see the 22.04.3 change summary. The change summary for 22.04.1 and 22.04.2 are available as well.

Maintenance updates will be provided for 5 years until April 2027 for Ubuntu Desktop, Ubuntu Server, Ubuntu Cloud, and Ubuntu Core. All the remaining flavours will be supported for 3 years. Additional security support is available with ESM (Extended Security Maintenance).