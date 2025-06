Versie 24.04.1 van Linux-distributie Ubuntu is uitgekomen. Tweemaal per jaar verschijnt er een nieuwe versie en vormen het jaar en de maand van uitgave het versienummer. Deze versies worden negen maanden ondersteund. Eens in de twee jaar komt er een versie uit die niet negen maanden maar vijf jaar voorzien zal worden van updates. Versie 24.04, een versie die vijf jaar ondersteuning krijgt, heeft codenaam Noble Numbat meegekregen, draait op systemd 255.4 en Linux Kernel 6.8, en gebruikt standaard Gnome 46 als de desktopomgeving. Versie 24.04.1 is de eerste update met een verzameling bugfixes en verbeteringen.

Whether you’re a first time Linux user, experienced developer, academic researcher or enterprise administrator, Ubuntu 24.04 LTS Noble Numbat is the best way to benefit from the latest advancements in the Linux ecosystem — just in time for Ubuntu’s 20 year mark. The release of Ubuntu 24.04.1 LTS represents the consolidation of fixes and improvements identified during the initial launch of Ubuntu 24.04 LTS.