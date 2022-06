Versie 2.6.0 van OpenShot Video Editor is beschikbaar gekomen. OpenShot Video Editor is een opensourcevideo-editor voor Linux en is sinds versie 2.0 ook voor Windows en macOS beschikbaar. Het programma is gemaakt met Python, GTK en het MLT Framework, en is te vergelijken met Windows Movie Maker of Apples iMovie. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

OpenShot 2.6.0 Released | AI + Computer Vision + Audio Effects! New Computer Vision and AI effects (motion tracking, object detection, stabilization)

Audio Effects (compressor, expander, distortion, delay, echo, noise, EQ, robot, whisper)

New Zoom Slider widget (simple way to navigate around the timeline)

New Transform Tool (resize, rotate, move, origin point, shear, scale, zoom in/out)

Improved Snapping (while positioning, trimming, playhead)

New Caption video effect (rasterize captions on top of video)

Audio Bug Fixes (more crackling/popping fixes)

FFmpeg 4 Support, Updated Blender Support, WebEngine + WebKit support

Parentable keyframes (parent clips and keyframes)

Improved performance & stability (while rendering, ruler drawing, timeline zooming)