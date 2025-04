Versie 3.0 van OpenShot Video Editor is beschikbaar gekomen. OpenShot Video Editor is een opensourcevideo-editor voor Linux, Windows en macOS, en sinds versie 2.6.0 ook voor ChromeOS. Net als veel soortgelijke programma's maakt OpenShot gebruik van FFmpeg voor de afhandeling van beeld en geluid. De belangrijkste veranderingen en verbeteringen die in deze uitgave zijn aangebracht zijn hieronder voor je op een rijtje gezet:

Highlights & Features: More than 1000 improvements & fixes

Improved stability & memory usage

Enhanced real-time video playback performance

Timeline & usability improvements (snapping, keyframes, waveforms, default folders, and more)

Ability to export multiple clips and videos at the same time

Improved User-Guide / Documentation / Help Manual

Updated Language Translations & Translation System

Expanded video formats supported

Support for Blender 3.3

4K display | monitor support (High DPI)