Versie 1.178.0 van CudaText is uitgekomen. Deze opensource en crossplatform teksteditor is beschikbaar voor Windows, Linux, macOS, BSD en Solaris. Het heeft uitgebreide mogelijkheden die met name voor softwareontwikkelaars interessant zijn. Het is ontwikkeld in Object Pascal, start snel en door middel van Python-add-ons kan de functionaliteit verder worden uitgebreid. Het programma wordt actief ontwikkeld en regelmatig verschijnen er nieuwe versies. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Added: Forward keys Up/Down/Enter from codetree-filter-input to codetree Change: On dropping n>1 files onto app, focus last opened ui-tab Fixed: Crashes on fast/heavy using of file commands: drag-drop 20 files / close all / reopen recent file

Crash on Windows when opening file in distraction-free mode