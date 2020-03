Versie 2.5.1 van OpenShot Video Editor is beschikbaar gekomen. OpenShot Video Editor is een opensourcevideo-editor voor Linux en is sinds versie 2.0 ook voor Windows en macOS beschikbaar. Het programma is gemaakt met Python, GTK en het MLT Framework, en is te vergelijken met Windows Movie Maker of Apples iMovie. De belangrijkste verbeteringen die in deze uitgave zijn aangebracht zijn hieronder voor je op een rijtje gezet.

Highlights (TL;DR) UTF-8 Project Encoding Bug Fix (for non-ASCII characters)

Auto-Repair UTF-8 Corrupted Projects

Thumbnail Server UTF-8 Encoding

Updated Documentation (with Auto-Update)

Updated Translations / Supporters

Fixed Broken Color-Shift and Shift Effects

Updated Documentation and Examples (C++)

Saturation Effect: Optimize and Parallelize

Hue Effect: Optimize and Parallelize

Blur Effect: Optimize and Parallelize

Wave Effect: Optimize and Parallelize

Brightness Effect: Optimize and Parallelize

Pixelate Effect: Rewrite effect to use QPainter/QRect

Frame: Fix interlaced AddImage

Raise Preview Cache to CPUs X 8 Frames (max 64)

FindRESVG CMake: Modernize with Targets

Enhance Json Data Handling

Improve Travis Speed (remove homebrew from Mac builds)

Auto-Update HEX Version (for older CMake versions)

Misc Bug Fixes