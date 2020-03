Laravel is een opensource PHP-framework waarmee webapplicaties kunnen worden ontwikkeld. Achter Laravel staat een uitgebreide community en er is uitgebreide documentatie. Niet voor niets is het naast Symfony en Yii een van de meest populaire PHP-frameworks van dit moment. Kort geleden is versie 7.0 van Laravel uitgekomen en de release notes daarvan kunnen op deze pagina worden gevonden. De aankondiging voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Laravel 7 continues the improvements made in Laravel 6.x by introducing Laravel Airlock, routing speed improvements, custom Eloquent casts, Blade component tags, fluent string operations, a developer focused HTTP client, first-party CORS support, improved scoping for route model binding, stub customization, database queue improvements, multiple mail drivers, query-time casts, a new artisan test command, and a variety of other bug fixes and usability improvements.