Laravel is een opensource PHP-framework waarmee webapplicaties kunnen worden ontwikkeld. Achter Laravel staat een uitgebreide community en er is uitgebreide documentatie. Niet voor niets is het naast Symfony en Yii een van de meest populaire PHP-frameworks van dit moment. Dinsdag is versie 6.0 van Laravel uitgekomen en de release notes daarvan kunnen op deze pagina worden gevonden. De aankondiging voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Laravel 6.0

Laravel 6.0 (LTS) continues the improvements made in Laravel 5.8 by introducing semantic versioning, compatibility with Laravel Vapor, improved authorization responses, job middleware, lazy collections, sub-query improvements, the extraction of frontend scaffolding to the laravel/ui Composer package, and a variety of other bug fixes and usability improvements.