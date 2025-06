Laravel is een opensource PHP-framework waarmee webapplicaties kunnen worden ontwikkeld. Achter Laravel staat een uitgebreide community en er is uitgebreide documentatie. Niet voor niets is het naast Symfony en Yii een van de populairste PHP-frameworks van dit moment. Versie 11.0 van Laravel is zojuist uitgekomen en uitgebreide releasenotes daarvan kunnen op deze pagina worden gevonden. Hieronder is de aankondiging voor deze uitgave te vinden.

