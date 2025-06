Versie 4.3.1 van Gpg4win is uitgekomen. Met dit programma kan een stukje zekerheid aan het versturen van e-mails en bestanden worden toegevoegd. Zo kunnen deze worden versleuteld met OpenPGP of S/MIME. Daarnaast kan aan de hand van een digitale handtekening zowel de integriteit van de bestanden of e-mails, als de afzender worden geverifieerd. Om dit alles te bewerkstelligen maakt Gpg4win gebruik van een aantal externe programma's zoals GnuPG, Kleopatra, GpgOL en GpgEX. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Changes in version 4.3.1: GnuPG: D-TRUST ECC smart cards are now supported. [T7000, T7001]

Kleopatra: The WKD lookup does now also work if the mail addresses are surrounded by spaces. [T6868]

Kleopatra: The WKD lookup now works even if no keyserver is configured. [T6868]

GnuPG: The Windows system root CAs are now trusted when checking CRL. [T6963]

GnuPG: For a full list of the backend changes between GnuPG 2.4.4 in Gpg4win-4.3.0 and GnuPG 2.4.5 in Gpg4win-4.3.1 please see: T6960

Included components: GnuPG: 2.4.5 Kleopatra: 3.2.2 GpgOL: 2.5.12 GpgEX: 1.0.10 Kompendium DE: 4.0.1 Compendium EN: 3.0.0