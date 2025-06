Astonsoft heeft versie 11.8.4 van EssentialPIM uitgebracht. Deze personal information manager maakt het mogelijk om afspraken bij te houden, een adresboek te beheren, en e-mails te versturen en ontvangen. Het programma is in diverse talen, waaronder het Nederlands, te gebruiken. EssentialPIM is beschikbaar in een standaard- en een pro-uitvoering. De eerste is gratis, maar heeft minder functies. Zo kan er niet met de clouddiensten van bijvoorbeeld Microsoft, Google, Apple of Dropbox worden gesynchroniseerd. Een compleet overzicht van de onderlinge verschillen is op deze pagina te vinden. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in EssentialPIM version 11.8.4: Optimized rendering of the calendar’s Weekly view when many events are present.

Improved synchronization with Android EPIM when only the attached files to items were updated.

The duration for completed tasks will now be correctly calculated.

Fixed an issue with the conflict resolution window appearing during various types of synchronizations, even when it’s not supposed to.

Fixed selected events losing focus in calendar views under some circumstances.

Many minor changes and bug fixes.