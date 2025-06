FinalWire heeft een nieuwe versie van AIDA64 uitgebracht. Met AIDA64 kan een uitgebreid overzicht van alle in de computer aanwezige hard- en software worden verkregen. Vooral handig zijn de directe links naar de pagina's waar specifieke drivers en firmware van de diverse onderdelen kunnen worden gedownload. Daarnaast kunnen er diverse benchmarks mee worden uitgevoerd en is er uitgebreide hardwaremonitoring. AIDA64 is beschikbaar in de versies Extreme, Engineer, Business en Network Audit, en met prijzen die beginnen bij 60 euro voor een persoonlijke licentie. De changelog voor versie 7.20 ziet er als volgt uit:

New features & improvements Dark Mode with 3 dark themes

Enhanced sensor monitoring of nVIDIA GeForce RTX 3000 and 4000 Series graphics cards

Gskill WigiDash LCD support

Icelandic localization

NZXT Kraken 2023 and Kraken Elite sensor support

GPU details for AMD Radeon RX 7600 XT

GPU details for nVIDIA GeForce RTX 4000 Super Series