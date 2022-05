Versie 3.15 van Rufus is uitgekomen. Rufus is een Windows-programma waarmee zelfstartende usb-sticks kunnen worden gemaakt. Handig bijvoorbeeld om een besturingssysteem te installeren, wat sneller gaat vanaf een usb-stick dan van een cd of dvd, om het bios bij te werken of om een systeem te benaderen dat niet meer wil starten. Er is overigens een groot aantal tooltjes waarmee dit gedaan kan worden, maar Rufus beweert één van de snelste in zijn soort te zijn. Sinds versie 3.0 heeft het programma een iets ander uiterlijk gekregen en is ondersteuning voor Windows XP en Vista komen te vervallen. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 3.15: Update GRUB to version 2.06

Add support for .vtsi files (Ventoy Sparse Image, courtesy of longpanda/ventoy)

Move default app directory to %LocalAppData%\Rufus\ and always save a log there on exit

Fix failure to open Syslinux/GRUB files when Rufus is located at the root of a drive

Prevent the creation of System Volume Information on ESPs written in DD mode

Prevent persistent partition creation errors due to size

Wnhance safety checks before running the Fido ISO download script

Other internal fixes and improvements