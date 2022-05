Versie 2.3.335 van GlassWire is uitgekomen. GlassWire is een programma waar in overzichtelijke grafieken inzicht wordt gegeven over het netwerkverkeer op de pc. Ook kan het waarschuwen wanneer er contact met bekende kwaadaardige domeinen wordt gemaakt of als er ongebruikelijke activiteiten plaatsvinden en deze eventueel blokkeren. Naast de gratis versie kan er ook een abonnement worden genomen op een Basic-, Pro-, of Elite-versie, die meer verbindingen naar andere computers op kunnen zetten en de historie langer kunnen opslaan. Sinds versie 2.3.321 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 2.3.335: Microsoft Store apps are now supported in a much better way. Even more improved support is coming soon.

Fixed a bug reported on HackerOne involving .dll files and our installer system.

Fixed a bug with DNS changes not updating correctly, as reported in the forum.

Added new "Things" device types as requested in the forum.

Fixed some issues reported with our French translations.

Added the ability to re-order remote servers, as requested by customers.

Fixed a bug that could cause icons moving on our graph to look jerky.

Fixed a bug that could cause alert bubbles on the graph to overlap.

Fixed a bug with "Things" and its last scanned date. Changes in version 2.3.323: Fixed a problem reported on HackerOne about GlassWire and its QT implementation.

Fixed a bug with our free 7 day trial system.

Modified the behavior of "Things" notifications for free users.