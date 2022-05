Ventoy is een opensourceprogramma waarmee zelfstartende USB-sticks kunnen worden gemaakt. De manier waarop het dat doet, is echter anders dan vergelijkbare tools. De USB-stick hoeft slechts eenmaal geprepareerd te worden en daarna kunnen net zoveel ISO-bestanden op de stick geplaatst worden als er vrije ruimte is. Ventoy maakt zelf automatisch een bootmenu aan voor de aanwezige ISO-bestanden. Ondersteuning is aanwezig voor zowel UEFI- als legacy-boot en het is getest met meer dan 700 verschillende ISO-bestanden. Hieronder is de changelog voor deze uitgave te vinden.

Changes Add Option --> Generate VTSI File feature. Notes

feature. Notes Fix the missing program issue for EasyU

Fix Windows boot issue when Ventoy is booted from rEFInd

Fix the boot issue for latest release of Artix Linux

Fix some bugs for nested boot (e.g. Ventoy-->rEFInd-->Ventoy).

Better support for custom arch iso (#1021)

Remove VentoyWebDeepin.sh

languages.ini update