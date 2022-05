Brave is een webbrowser die is gebaseerd op Chromium. Aan het roer van de onderneming achter Brave staat Brendan Eich, de bedenker van JavaScript en een van de oprichters van Mozilla. Brave richt zich op het verbeteren van de onlineveiligheid en biedt een alternatief systeem voor het financieel ondersteunen van contentaanbieders. Het idee daarachter is dat reclame vaak de grootste inkomstenbron van een website is, maar dat veel mensen vanwege opdringerige reclames adblockers gebruiken en websites inkomsten mislopen. De ontwikkelaars hebben versie 1.27.108 uitgebracht en de changelog daarvan ziet er als volgt uit:

Release Notes V1.27.108: Added new hourly options under “Maximum number of ads displayed” for Brave Ads notifications. (#16228)

Added “Don’t ask me again” button to Wayback Machine infobar. (#8497)

[Security] Migrated Tor log from disk to memory as reported on HackerOne by sickcodes. (#16747)

Implemented additional WebGL extensions blocking logic. (#15882)

Improved “Disconnected” Brave Rewards wallet state. (#15237)

Updated default search engine for new installations in certain regions. (#16870)

Updated Brave Rewards wallet verification modal under brave://rewards/#verify. (#16178)

Updated Brave Ads UI to show estimated pending rewards for current month only. (#15005)

Updated fingerprinting protections to always return light mode when set to strict. (#15265)

Fixed issue where “Current earnings this month (estimated)” incorrectly decreased in certain cases. (#16861)

Fixed various IPFS issues. (#17112)

Fixed TLS pins not working. (#15667)

Upgraded Chromium to 92.0.4515.107. (#17036)