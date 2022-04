Proxmox VE is een opensourceplatform voor virtualisatie gebaseerd op kvm en lxc-containers. Het kan via een webinterface worden beheerd, en daarnaast zijn een commandline en een rest-api beschikbaar. Voor meer informatie verwijzen we naar deze pagina en verschillende videotutorials kunnen op deze pagina worden bekeken. Het geheel wordt onder de agpl uitgegeven. Versie 7.0 is uitgebracht en de belangrijkste verbeteringen die daarin zijn aangebracht zijn hieronder voor je op een rijtje gezet:

Here is a selection of the highlights Debian 11 "Bullseye", but using a newer Linux kernel 5.11

LXC 4.0, QEMU 6.0, OpenZFS 2.0.4

Ceph Pacific 16.2 as new default; Ceph Octopus 15.2 remains supported.

Btrfs storage technology with subvolume snapshots, built-in RAID, and self-healing via checksumming for data and metadata.

New ‘Repositories’ Panel for easy management of the package repositories with the GUI.

Single Sign-On (SSO) with OpenID Connect

QEMU 6.0 with ‘io_uring’, a clean-up option for un-referenced VM disks

LXC 4.0 has full support for cgroups2

Reworked Proxmox installer environment

ACME standalone plugin with improved support for dual-stacked (IPv4 and IPv6) environments

ifupdown2 as default for new installations

chrony as the default NTP daemon

and many more enhancements, bugfixes, etc. As always, we have included countless bugfixes and improvements on many places; see the release notes for all details.