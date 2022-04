ConeXware heeft een update voor versie 20 van PowerArchiver 2021 uitgebracht. Dit archiveringsprogramma kan overweg met gangbare archiveringstypen, zoals zip, 7z, cab, lha, tar, gzip, bzip2, rar, arj, arc en ace. Daarnaast kan het cd- en dvd-images lezen, zoals iso, bin, img en nrg. PowerArchiver is beschikbaar in een standaard-, een professional en een toolbox-editie, met prijzen die lopen van 23 tot 50 euro. De standaardversie geeft je een uitgebreid archiveringsprogramma. Professional voegt daar onder andere een back-upfunctie, een Outlook-plug-in en de mogelijkheid om iso-bestanden te maken aan toe. De Toolbox-uitvoering ten slotte, kan cd's en dvd's branden, virtuele schijfstations aanmaken en bevat een sftp-client. De release notes voor deze uitgave zien er als volgt uit:

As we continue to work on PowerArchiver 2021, we are releasing another update to version 20.10.03. This update addresses and improves on a few cosmetic issues that we, along with reports from PowerArchiver users, have been able to detect. Thanks to everyone who has contributed by reporting issues either on our forum! More to come!