Brave is een webbrowser die is gebaseerd op Chromium. Aan het roer van de onderneming achter Brave staat Brendan Eich, de bedenker van JavaScript en een van de oprichters van Mozilla. Brave richt zich op het verbeteren van de onlineveiligheid en biedt een alternatief systeem voor het financieel ondersteunen van contentaanbieders. Het idee daarachter is dat reclame vaak de grootste inkomstenbron van een website is, maar dat veel mensen vanwege opdringerige reclames adblockers gebruiken en websites inkomsten mislopen. De ontwikkelaars hebben versie 1.25.68 uitgebracht en de uitgavenotities daarvan zien er als volgt uit:

Release Notes V1.25.68: Added custom tip amounts to Brave Rewards. (#15006)

Added the ability to publish a webpage to IPFS. (#14770)

Added the ability to import local files to IPFS. (#15078)

Added support for resolution of Unstoppable Domains with IPFS records via Ethereum. (#15158)

Added support for “$csp” filter list rules in blocking engine. (#14792)

Enabled logging of Brave Rewards errors by default. (#15500)

Updated UI for selecting page elements to hide. (#13808)

Updated UI for “My Node” button under brave://ipfs-internals. (#14452)

Preserved ephemeral storage partitions for a few seconds to improve compatibility with some authentication flows. (#15415)

Disabled additional parts of Google’s FLoC system. (#14942)

Disabled FirstParty Sets. (#13098)

Disabled Brave Rewards on ipfs:// pages. (#14841)

Reduced BAT threshold before being able to verify Uphold two-way user wallet from 25 to 15 BAT. (#15055)

Removed Wallet and IPFS from brave://settings page in Guest windows. (#14998)

Removed “Make a call from” Chromium dialog for synced mobile devices. (#14601)

Fixed estimated pending rewards not correctly reflecting claims. (#15801)

Fixed Brave Rewards panel display for ipns:// pages. (#9631)

Fixed handling of Brave Rewards disabled state for various P3A metrics. (#15374)

Upgraded Chromium to 91.0.4472.77. (#16054)