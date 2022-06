Versie 5.19 van Calibre is uitgekomen. Dit opensource-e-bookbeheerprogramma is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Het kan onder meer alle relevante informatie en omslagafbeeldingen opzoeken, en e-boeken converteren om ze geschikt te maken voor de diverse soorten e-readers. Verder kan het programma kranten, tijdschriften en nieuwsartikelen op basis van rss-feeds omzetten in e-bookformaat. Ook kunnen met Calibre boeken worden aangeschaft bij de bekende webwinkels. In versie 5.0 is onder meer de overstap naar Python 3 gemaakt, zijn er diverse verbeteringen in de e-bookviewer aangebracht en is er nu ook een dark mode voor de e-bookviewer en contentserver. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New features E-book viewer: Add a preference under Scrolling behavior to reverse the tap zones used to turn pages. So tapping on the left goes forward and the right backward Bug fixes E-book viewer: Fix regression in 5.15 that caused incorrect display of font sizes that contain a period and use absolute units. Closes tickets: 1929862.

PDF Output: Fix font kerning issues with some TrueType fonts. Closes tickets: 1929240.

Edit book: Fix a regression in 5.18 that broke editing/creating saved searches. Closes tickets: 1929267.

Windows: Fix for standalone ToC Editor not working on systems where Qt WebEngine causes a crash at exit. Closes tickets: 1919025.

Windows MTP driver: When scanning an MTP device such as an Android phone ignore folders that Windows fails to enumerate instead of failing with an error.

ToC Editor: Fix a regression that broke choosing split points in some XHTML files.

PDB Input: Fix a regression in calibre 5 that broke processing some plucker format PDB files. Closes tickets: 1929465.

Edit book: Fix sorting in spell check dialog on language broken for books that have unknown languages.

Annotations browser: Fix a typo that broke sorting for highlights.

Annotations browser: When showing a highlight preserve paragraph boundaries for multi-paragraph highlights. Closes tickets: 1909730.

Viewer highlights panel: Fix the "Edit notes" link not saving the changes

E-book viewer: When using a right click/shift-click to adjust the selection, move the section boundary that is closer to the click point. Closes tickets: 1929164.