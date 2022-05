Versie 7.9.0 van Tribler is uitgekomen. Tribler is een opensource-p2p-client, die ooit ontwikkeld is door studenten van de TU Delft en de VU Amsterdam. Tegenwoordig werkt een internationaal team wetenschappers uit meer dan twintig organisaties samen aan dit project. Tribler heeft onder meer een ingebouwde mediaspeler en er kan vaak direct worden gekeken of geluisterd wanneer een download wordt gestart. Verder kunnen er tokens worden verdiend door te seeden, die weer kunnen worden omgezet in andere valuta. Het programma is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changelog Skip version cleanup on deployment test

Disable health column on Popular page

Add explanation for Popular page

Make torrent health messages processing threaded

Fix popularity endpoint to limit selection by the last 24hrs

Update IPv8 pointer

Add e2e circuit speedtest experiment

Add exit circuit speedtest experiment

Add hidden peer discovery experiment

Add support for removing old state directories on upgrade (#6017)

Fixed bug with LedgerZero timestamps

Add EVA protocol

Hide torrent count when no count info available

Enriched log entry with peer info

Extend try-except block to whole function

Fix incorrectly updating channel progress from downloads

Replace "main" by "latest" for readthedocs.io links

Docstrings added

Remove explicit inheritance from the object class

Combine multiple tests into a signle one for simplicity

Use pure-python is_bencoded function instead of libtorrent.bencode in TriblerTunnelCommunity Handle settings passed as dict

Make libtorrent import optional

Replace "devel" by "main"

Add additional tags

Make some imports in Session optional

Optionally attach the tribler-debug-ui webapp to the RootEndpoint

Replace logfunc() by self.logger.info()

Update IPv8 pointer

Remove legacy GigaChannelCommunity compatibility

Extend boot logging

Update port reference

Extend network utils

Change default API port to 52194

Set Organisation for QSettings

Fix race condition in channels load

Add popular torrents tab

Fix is_tribler_process function

docs: fix simple typo, servicecs -> services

Remove hard-coded peer limits from DebugWindow

Remove max_peers from DiscoveryBooster

Use new IPv8 bootstrapping