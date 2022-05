Manjaro Linux is een Linux-distributie gebaseerd op Arch Linux. De focus ligt op gebruikersvriendelijkheid en eenvoud. Er kan worden gekozen voor een uitvoering met een Xfce-, KDE- of Gnome-desktopomgeving en het wordt standaard met een groot aantal applicaties geleverd. Manjaro Linux maakt gebruik van zogenaamde rolling releases en gebruikt Pacman als zijn package manager. Zojuist is versie 21.0.2 van Manjaro Linux uitgekomen en de changelog daarvan ziet er als volgt uit:

Most of our Kernels got updated

Mesa is now at 21.0.2 26

More updates to Gnome 40 Apps

Xorg-Server is at 1.20.11 8, which brings security fixes

Bluez got updated to 5.58 9

Plasma and KDE Frameworks got updated to their latest stable releases

LibreOffice got updated to 7.1.2 8

PipeWire is now at 0.3.25 23

A lot of KDE-Dev package updates

Other regular upstream updates including python and haskell

Get our latest daily developer images now from Github: Plasma, Gnome, XFCE. You get the latest stable releases of Manjaro from CDN77.

linux44 4.4.266

linux49 4.9.266

linux414 4.14.230

linux419 4.19.187

linux54 5.4.112

linux59 5.9.16 [EOL]

linux510 5.10.30

linux511 5.11.14

linux512 5.12-rc7

linux54-rt 5.4.106_rt54

linux59-rt 5.9.1_rt19

stable community x86_64: 1806 new and 1814 removed package(s)

stable core x86_64: 36 new and 36 removed package(s)

stable extra x86_64: 697 new and 687 removed package(s)

stable kde-unstable x86_64: 364 new and 363 removed package(s)

stable multilib x86_64: 27 new and 27 removed package(s)

A detailed list of all package changes may be found here.