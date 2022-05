Versie 3.9.26 van Joomla! is uitgekomen, een versie die diverse beveiligingsproblemen en fouten moet verhelpen. Joomla! is een dynamisch, in php geschreven contentmanagementsysteem, dat kan worden gebruikt om bijvoorbeeld een weblog, website of samenwerkingssite te maken. Om het programma in het Nederlands te gebruiken kun je onder andere op Joomla Community terecht. In deze uitgave zijn diverse fouten en beveiligingsproblemen verholpen.

Veiligheidsproblemen opgelost [20210401] Lage prioriteit - Lage impact - Escape xss in logo parameter fout-pagina's (betreft Joomla! 3.0.0 t/m 3.9.25) Meer informatie »

[20210402] Lage prioriteit - Lage impact - Onvoldoende filters bij module weergave instellingen (betreft Joomla! 3.0.0 t/m3.9.25) Meer informatie » Bugs-fixes en verbeteringen Repareren caching problemen na het opnieuw opbouwen van update sites #33040

Toestaan van het aanpassen van de load balancer/reverse proxy instellingen #32866

Repareren van het verlies van extra query parameter bij update sites #32862

MySQL en MariaDB compatibiliteit reparaties #32605

Repareren frontend aanmaken artikel rechten #32470

Update CodeMirror naar 5.60.0 #32926

Extra PHP 8 verbetering #32767 Bezoek GitHub voor de volledige lijst met bug fixes.