Versie 4.4 van Rainmeter is in ontwikkeling en er is een nieuwe testversie uitgekomen. Met dit programma kan in real time allerlei zinvolle, maar ook minder zinnige informatie op de desktop worden weergegeven, zoals vrije ruimte op de harde schijf, netwerkactiviteit en of er nieuwe e-mail is. Ook kunnen functionele applets worden gebruikt om bijvoorbeeld notities te maken of om tweets mee te versturen. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Added Registry Measure: Added support for value type REG_BINARY for registry keys. Fixed Bangs: Corrected improperly parsed bangs when a leading extra space was used following a !Delay bang.

Ping Plugin: Fixed incorrect Round Trip Time (RTT) values for IPv6 destinations on systems without IPv6 support. Changed Languages: Updated Portuguese (Portugal).