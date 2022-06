Plex heeft versie 1.21.3.4014 van Media Server uitgebracht. Deze versie was eerder al voor houders van de betaalde PlexPass beschikbaar, maar kan inmiddels door iedereen worden gedownload. Plex Media Server is een mediaserver voor Windows, Linux, FreeBSD, macOS en diverse nas-apparaten. De software kan content serveren aan clients op dezelfde machine, binnen het lokale netwerk of via internet. Clientsoftware is beschikbaar voor de eerder genoemde besturingssystemen maar content kan ook worden bekeken op bijvoorbeeld iOS, Android, Google TV en Chromecast. Het programma is gratis te gebruiken en heeft daarnaast PlexPass, een betaalde dienst die toegang tot 'premium features' en eerder tot nieuwe versies geeft. Sinds versie 1.21.2.3842 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:.

Plex Media Server 1.21.2.3943 (PlexPass users/Beta update channel) Fixes: (Agents) TheTVDB Agent matching could fail in some cases (#12295).

(Scanner) Fixed regression causing excessive library scan times in previous release. Plex Media Server 1.21.2.3978 (Plex Pass users/Beta update channel) This update contains internal changes in support of upcoming server functionality improvements. Plex Media Server 1.21.2.3997 (Plex Pass users/Beta update channel Fixes: (TLS) Fixed an issue that could cause TLS certificates to be renewed prematurely Plex Media Server 1.21.3.4014 (available for everyone) Fixes: (Security) Mitigate against potential DDoS amplification by only responding to UDP requests from LAN