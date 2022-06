Versie 1.5.116 van balenaEtcher is uitgekomen. Met dit opensource- en crossplatform-programma kunnen op een eenvoudige en veilige manier OS-images op geheugenkaartjes of USB-sticks worden geflasht. In het selectiescherm laat het alleen geheugenkaartjes of USB-sticks zien, zodat nooit per ongeluk een hardeschijfpartitie wordt overschreven, en na afloop kan de schrijfactie worden gevalideerd. Verder is het ook mogelijk om een image naar meerdere devices tegelijkertijd te schrijven. Sinds versie 1.5.114 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in version 1.5.116 Only cleanup temporary decompressed files ichild-writer

Add .versionbot/CHANGELOG.yml

Stop using node-tmp, use withTmpFile from etcher-sdk instead

Update etcher-sdk from 5.2.1 to 6.1.0

Revert "Change some border colors to have higher contrast"

Update electron to v9.4.1 Changes in version 1.5.115 Update etcher-sdk from 5.1.12 to 5.2.1