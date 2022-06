Mozilla heeft een update voor versie 85 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht. In versie 85 heeft Mozilla bescherming tegen zogenaamde supercookies, ook wel http-cookies, toegevoegd, zijn er verbeteringen aangebracht in het beheren van favorieten, kunnen alle wachtwoorden nu in een keer worden verwijderd en hoeft dat niet meer een voor een, en is net als bij alle andere browsers Adobe Flash niet langer meer aanwezig. In versie 85.0.1 zijn verder nog de volgende verbeteringen aangebracht:

Fixed Security fix

Prevent access to NTFS special paths that could lead to filesystem corruption.

Fixed a crash when authenticating to websites using SPNEGO on macOS devices with Apple Silicon CPUs (bug 1685427).

Avoid printing an extra blank page at the end of some documents (bug 1689789).

Fixed a browser crash in case of unexpected Cache API state (bug 1684838).

Fixed external URL scheme handlers when using the Firefox flatpak (bug 1688966)

