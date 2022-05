Versie 1.5.114 van balenaEtcher is uitgekomen. Met dit opensource- en crossplatform-programma kunnen op een eenvoudige en veilige manier OS-images op geheugenkaartjes of USB-sticks worden geflasht. In het selectiescherm laat het alleen geheugenkaartjes of USB-sticks zien, zodat nooit per ongeluk een hardeschijfpartitie wordt overschreven, en na afloop kan de schrijfactie worden gevalideerd. Verder is het ook mogelijk om een image naar meerdere devices tegelijkertijd te schrijven. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in version 1.5.114 Remove libappindicator1 debian dependency

Update etcher-sdk from 5.1.11 to 5.1.12

Update rendition from 18.8.3 to 19.2.0

Update dependencies

Update @balena/lint to 5.3.0

Update webpack to v5

Fix typo in webpack.config.ts comment

docs: fix quote marks [Aaron Shaw]

Disable screensaver while flashing (on balena-electron-env)