De final release van Wine versie 6.0 is verschenen. Wine is een opensource-implementatie van de Windows- api en maakt het mogelijk om DOS- en Windows-programma's op Linux, FreeBSD, Solaris en macOS te draaien. Een grote groep ontwikkelaars draagt bij aan Wine en er is voor gekozen om elke twee weken een nieuwe zogeheten ontwikkelversie uit te brengen in plaats van te wachten tot er een aantal nieuwe functies klaar is. Een paar keer per jaar verschijnt er een stabiele uitgave. De database met applicaties die onder Wine werken, al dan niet met behulp van kleine aanpassingen, bevat op het moment van schrijven 27.690 titels. Deze uitgave wordt met de volgende aantekeningen geleverd:

Wine Announcement The Wine team is proud to announce that the stable release Wine 6.0 is now available. This release represents a year of development effort and over 8,300 individual changes. It contains a large number of improvements that are listed in the release notes below. The areas of major changes are: Core modules in PE format.

Vulkan backend for WineD3D.

DirectShow and Media Foundation support.

Text console redesign. This release is dedicated to the memory of Ken Thomases, who passed away just before Christmas at the age of 51. Ken was an incredibly brilliant developer, and the mastermind behind the macOS support in Wine. We all miss his skills, his patience, and his dark sense of humor.