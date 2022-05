Er zijn updates van Nextcloud versies 18, 19 en 20 uitgekomen. Met dit programma is het mogelijk om in eigen beheer cloudopslag te draaien. Nextcloud is ontstaan nadat een groot aantal ontwikkelaars bij ownCloud zijn weggelopen en opnieuw zijn begonnen. Alle onderdelen, inclusief de enterprisefunctionaliteit, worden als open source aangeboden en het verdienmodel is gelijk aan wat Red Hat doet, namelijk het leveren van betaalde ondersteuning voor grote klanten. All drie versies bevatten een verzameling aan bugfixes en kleine verbeteringen. Voor versie 18 is het nu tevens einde oefening, want 18.0.13 is de laatste uitgave waar nog ondersteuning op wordt gegeven.

Nextcloud 20.0.5, 19.0.7 and 18.0.13 are here! Each of them has over a dozen changes and as usual we strongly recommend you update to ensure you have a secure and reliable content collaboration platform that respects your digital sovereignty!

Note that Nextcloud 18.0.13, marks the end of public support for Nextcloud 18!