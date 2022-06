Versie 23 van Nextcloud is enkele dagen geleden verschenen. Met Nextcloud is het mogelijk om in eigen beheer cloudopslag te draaien. Het is ontstaan als een fork van ownCloud nadat een groot aantal ontwikkelaars wegens een conflict daar zijn vertrokken. Alle onderdelen, inclusief de enterprisefunctionaliteit, worden als open source aangeboden en het verdienmodel is gelijk aan wat Red Hat doet, namelijk het leveren van betaalde ondersteuning voor grote klanten. Uitgebreide informatie over deze uitgave kan op deze pagina worden gevonden, dit zijn in het kort de belangrijkste verbeteringen:

What’s new: Nextcloud Files: profile page and automatic user status setting; delegate administration tasks; massive syncing performance improvements

Nextcloud Groupware: Appointment booking, room and resource search and Mail improvements

Nextcloud Talk: background blur, device check screen, user permissions and much more

Nextcloud Office: developed in collaboration with Collabora Productivity

️ One-click deployment: easy installation and update

Nextcloud Backup: a peer-to-peer backup solution designed for private users

Nextcloud Clients: updates available for Desktop, Android and iOS clients