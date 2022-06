Opera heeft versie 82 van zijn gelijknamige webbrowser uitgebracht. Opera maakt gebruik van de Blink-engine. Deze maakt deel uit van Chromium, dat onder meer ook door Google Chrome gebruikt wordt. Opera is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Daarnaast zijn er ook versies voor Android en iOS. In versie 82, die op Chromium 96 is gebaseerd, treffen we onder meer verbeteringen aan voor het afspelen van video's op Linux.

We’re happy to announce that Opera 82 is already on the stable branch. If you are a Linux user and had some videos problems recently, make sure you update to this version, which includes a fix for that. Small improvements for Player are also included in this version.

All changes are available in the changelog.