Versie 4.4 van Rainmeter is in ontwikkeling en er is een nieuwe testversie uitgekomen. Met dit programma kan in real time allerlei zinvolle, maar ook minder zinnige informatie op de desktop worden weergegeven, zoals vrije ruimte op de harde schijf, netwerkactiviteit en of er nieuwe e-mail is. Ook kunnen functionele applets worden gebruikt om bijvoorbeeld notities te maken of om tweets mee te versturen. Sinds release 3408 zijn de volgende veranderingen doorgevoerd:

Revision 3412 Installer: Corrected a problem that was appearing with recent Windows 10 Insider versions that caused the Rainmeter installer to incorrectly detect space available on the installation drive and refuse to install. Revision 3410 Image meter: Fixed a long standing bug where dynamically changing an image from a valid file to a non-existent file would not reset the detected size of the meter. Also added an error in the log when this happens.