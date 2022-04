Plex heeft versie 1.21.1.3766 van Media Server uitgebracht. Deze versie was eerder al voor houders van de betaalde PlexPass beschikbaar, maar kan inmiddels door iedereen worden gedownload. Plex Media Server is een mediaserver voor Windows, Linux, FreeBSD, macOS en diverse nas-apparaten. De software kan content serveren aan clients op dezelfde machine, binnen het lokale netwerk of via internet. Clientsoftware is beschikbaar voor de eerder genoemde besturingssystemen maar content kan ook worden bekeken op bijvoorbeeld iOS, Android, Google TV en Chromecast. Het programma is gratis te gebruiken en heeft daarnaast PlexPass, een betaalde dienst die toegang tot 'premium features' en eerder tot nieuwe versies geeft. Sinds versie 1.21.1.3711 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Plex Media Server 1.21.1.3753 (Beta update channel) New: (Transcoder) Add support for the Intel Compute Runtime OpenCL driver versions 20.36 and later for newer integrated GPU models on Linux Fixes: (DVR) Plex Tuner Service would sometimes fail to start up on Windows, when machine was under load (#12035)

(Library) Studio would be listed twice in custom filters (#12124)

(Pivots) Only display playlist pivot if it is non-empty (#12097)

(Scanner) New movies would have incomplete metadata if the scan was invoked from the command line (#12156) Plex Media Server 1.21.1.3759 (Beta update channel) New: (Transcoder) Add support for the Intel Compute Runtime OpenCL driver versions 20.36 and later for newer integrated GPU models on Linux

(Hubs) Seasonal and Event based hubs (Generated locally. Can be toggled in Library settings) Fixes: (DVR) Plex Tuner Service would sometimes fail to start up on Windows, when machine was under load (#12035)

(Library) Studio would be listed twice in custom filters (#12124)

(Pivots) Only display playlist pivot if it is non-empty (#12097)

(Scanner) New movies would have incomplete metadata if the scan was invoked from the command line (#12156)

(Scanner) Rare crashes when scanning in duplicates Plex Media Server 1.21.1.3766 (Beta update channel) New: (Transcoder) Add support for the Intel Compute Runtime OpenCL driver versions 20.36 and later for newer integrated GPU models on Linux

(Hubs) Seasonal and Event based hubs (Generated locally. Can be toggled in Library settings) Fixes: (DVR) Plex Tuner Service would sometimes fail to start up on Windows, when machine was under load (#12035)

(Library) Studio would be listed twice in custom filters (#12124)

(Pivots) Only display playlist pivot if it is non-empty (#12097)

(Scanner) New movies would have incomplete metadata if the scan was invoked from the command line (#12156)

(Scanner) Rare crashes when scanning in duplicates

(Hubs) Seasonal hubs could cause text overlap in Plex Web Plex Media Server 1.21.1.3766 is now available to everyone.