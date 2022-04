Versie 7.6.0 van Tribler is uitgekomen. Tribler is een opensource-p2p-client, die ooit ontwikkeld is door studenten van de TU Delft en de VU Amsterdam. Tegenwoordig werkt een internationaal team wetenschappers uit meer dan twintig organisaties samen aan dit project. Tribler heeft onder meer een ingebouwde mediaspeler en er kan vaak direct worden gekeken of geluisterd wanneer een download wordt gestart. Verder kunnen er tokens worden verdiend door te seeden, die weer kunnen worden omgezet in andere valuta. Het programma is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Tribler 7.6.0 This is the first release of the Tribler 7.6 series. It includes many tweaks and extensive Channels GUI changes. Most notable changes: Refactored Channels GUI

Fixed slow channel processing - channels processing speed increased 10x-100x times

Added Sentry crash report processing

Removed TrustChain in favour of our new LedgerZero traffic accounting system

Increased Tunnels performance due to refactored IPv8 serializer

Completely removed VLC and its dependencies

Many smaller bug fixes and performance improvements Attention: This release features an upgrade of the Channels database. The migration can take quite some time. To greatly speed up the upgrade process, close all other programs before running 7.6.0 for the first time.

We disabled the token balance indicator for this release, as the new accounting system is not stable enough for production use yet. We will re-enable it in later releases.

This release fixes the insta-crash bug affecting Tribler 7.5.4. Every user of 7.5.4 is advised to upgrade to 7.6.0 immediately.