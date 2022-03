Versie 2.91 van het cross-platform en opensource programma Blender is uitgekomen. Deze applicatie is bedoeld voor 3d-modelling, animatie, rendering, post-production, interactive creation en playback. Meer informatie over de uitgebreide mogelijkheden van Blender kan op deze pagina worden gevonden. Met dit programma zijn onder meer de korte opensource-animatiefilms Elephants Dream, Big Buck Bunny, Sintel, Tears of Steel en Cosmos Laundromat gemaakt. Uitgebreide informatie over de verbeteringen die in deze uitgave zijn aangebracht kunnen op deze pagina worden gevonden, dit is de korte aankondiging:

The fourth major release in 2020 is here to further improve the user experience, adding powerful new booleans, better cloth sculpting with support for collisions, volume objects modifiers, improved animation tools and so much more.