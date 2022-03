Everything is een klein en gratis programma dat alle mappen en bestanden op een Windows-computer indexeert en met uitgebreide zoekcriteria kan het snel elk willekeurig bestand of map op de computer lokaliseren. Initieel slaat het alleen de bestandsnaam op, maar het kan ook op inhoud zoeken. Het indexeren van een verse Windows-installatie, die ongeveer 120.000 bestanden bevat, gebeurt in nog geen seconde. Het gebruikt slechts 14MB werkgeheugen en neemt zo'n 9MB ruimte op de harde schijf in beslag. De changelog voor versie 1.4.1.999 kan hieronder worden gevonden.

Changes in version 1.4.1.999 Fixed a 4-byte utf8 comparison issue.

Fixed an issue with the ETP client skipping space prefixes in filenames.

Fixed an issue with the Everything search client communicating with the Everything Service

Installer now installs single Search Everything shortcut.

Installer now saves settings.