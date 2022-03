Paramount Software heeft een nieuwe versie van Macrium Reflect uitgebracht. Met dit programma kan een diskimage van een partitie of harde schijf worden gemaakt. Naast de gratis versie zijn er ook betaalde uitvoeringen die verschillende extra's bieden, zoals het kunnen maken van een bestandsback-up of een incrementele back-up, versleuteling en het terugzetten van een back-up naar andere hardware dan waarop hij is gemaakt. Nieuw in versie 7.3 is onder meer dat Macrium Reflect nu gebruik maakt van een eigen taakplanner en niet langer meer die van Windows zelf. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Bug fixes and Improvements Macrium Task Scheduler Scheduling a backup to run as a specific user would sometimes prevent the Power Saving options from working correctly. This has been resolved. Under certain circumstances, restarting Macrium Service would cause the Macrium Task Scheduler to stop running for around a minute. This has been resolved. Schedule start dates can no longer be set later than the year 2999.

Deleting a backed up folder and creating a file with the same name as the deleted folder mid backup set could cause a File and Folder backup set to fail to load. This has been resolved.

We've changed Windows event ID 13 - "IOCTL_MRCBT_QUERY_VOLUME_TRACKING_INFORMATION failed on device" to be Informational.

Exchange backup Exchange backup was not checking for missing DB files to ensure a DB was available for backup. This has been resolved. Mixed case database filename extensions could cause databases to not be backed up. This has been resolved.

Various minor fixes and changes to improve Macrium Reflect.