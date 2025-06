Paramount Software heeft een nieuwe versie van Macrium Reflect uitgebracht. Met dit programma kan een diskimage van een partitie of harde schijf worden gemaakt. Naast deA gratis versie zijn er betaalde uitvoeringen die verschillende extra's bieden, zoals het kunnen maken van een bestandsback-up of een incrementele back-up, versleuteling en het terugzetten van een back-up naar andere hardware dan waarop hij is gemaakt. Paramount Software heeft overigens bekendgemaakt per 1 januari 2024 te stoppen met de gratis versie. In versie 8.1.7784 zijn de volgende problemen verholpen:

Rescue Media We have successfully addressed a longstanding issue related to the rescue media, rectifying the potential failure to auto-populate the 'Existing Backups' view. The root cause of this problem was identified as a change, made by Windows Update on some systems, to a GPT attribute setting that concealed the system volume at PE startup.

We've resolved a problem where an auto restore could hide the main Reflect window in the rescue media.