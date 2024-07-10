Paramount Software heeft een nieuwe versie van Macrium Reflect Home uitgebracht. Met dit programma kan een diskimage van een partitie of complete harde schijf worden gemaakt. Hiermee kan een beschadigde Windowsinstallatie worden hersteld, maar het is ook mogelijk om de diskimage aan het systeem te koppelen en er zo individuele bestanden eruit te halen. Voorheen was er ook een gratis uitvoering, maar Paramount Software is daar eind december 2023 mee gestopt. Een licentie kost 42 euro per jaar. De laatste gratis uitgave kan hier nog worden gedownload. In versie 8.1.8110 zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Imaging We've resolved a rare problem that could cause an application error when building a full index from one or more delta indexes. General When doing an offline activation of a Reflect subscription, Reflect would incorrectly think that the Offline activation code was invalid if the subscription expiry date was more than 2.5 years in the future. This has now been resolved.