Software-update: Macrium Reflect Home 8.1.8110

Macrium Reflect logo (75 pix) Paramount Software heeft een nieuwe versie van Macrium Reflect Home uitgebracht. Met dit programma kan een diskimage van een partitie of complete harde schijf worden gemaakt. Hiermee kan een beschadigde Windowsinstallatie worden hersteld, maar het is ook mogelijk om de diskimage aan het systeem te koppelen en er zo individuele bestanden eruit te halen. Voorheen was er ook een gratis uitvoering, maar Paramount Software is daar eind december 2023 mee gestopt. Een licentie kost 42 euro per jaar. De laatste gratis uitgave kan hier nog worden gedownload. In versie 8.1.8110 zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Imaging
  • We've resolved a rare problem that could cause an application error when building a full index from one or more delta indexes.
General
  • When doing an offline activation of a Reflect subscription, Reflect would incorrectly think that the Offline activation code was invalid if the subscription expiry date was more than 2.5 years in the future. This has now been resolved.

Macrium Reflect

Versienummer 8.1.8110
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 10, Windows 11
Website Paramount Software
Download https://www.macrium.com/products/home
Licentietype Betaald

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 10-07-2024 22:15 14

10-07-2024 • 22:15

14

Bron: Paramount Software

Update-historie

10-04 Macrium Reflect X 10.0.8843 0
03-12 Macrium Reflect X 10.0.8750 8
19-11 Macrium Reflect X 10.0.8731 14
09-'25 Macrium Reflect X 10.0.8665 3
05-'25 Macrium Reflect X 10.0.8576 0
04-'25 Macrium Reflect X 10.0.8495 0
02-'25 Macrium Reflect X 10.0.8447 10
10-'24 Macrium Home Reflect 8.1.8325 9
10-'24 Macrium Home Reflect 8.1.8311 18
07-'24 Macrium Reflect Home 8.1.8110 14
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Macrium Reflect

geen prijs bekend

3.5 van 5 sterren
Systeem- en netwerkutility's

Reacties (14)

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mrmrmr 11 juli 2024 02:53
De laatste gratis versie is nog steeds beschikbaar voor download bij Macrium: https://download.macrium....eflect_setup_free_x64.exe (v8.0.7783).

Die is van 23 november 2023. Dat het niet de laatste nieuwe versie is maakt waarschijnlijk weinig uit voor een programma als deze.

Nog een misverstand uit de weg ruimen: je kan een eenmalige aanschaf doen van versie 8 voor een bedrag van € 67.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
@mrmrmr11 juli 2024 08:13
Het maakt in dusverre uit dat bugs niet meer opgelost zijn en misschien belangrijker, eventuele security kwetsbaarheden ook niet (en ook niet meer zullen worden). Of je dit soort outdated software wilt gebruiken is een afweging die iedereen voor zichzelf moet maken.
mrmrmr @Bor11 juli 2024 11:25
De free versie is voor thuisgebruik, niet voor publiek gebruik. Dus daar gaan we vanuit.

Het is nu 8 maanden oud, 'outdated' is nogal overdreven, disk systemen en Windows veranderen niet zo vaak substantieel. Er zijn geen CVE's (security advisories) van na de release datum. De 2 CVE's die er zijn geweest gaan over privilege escalation, vooral van belang bij niet-vertrouwde gebruikers, zoals op een school, bibliotheek of een gedeelde werkplek.

Eenmalig gebruik bij bij overstappen op een andere SSD is niet gevaarlijker dan andere software. Het kan worden verwijderd na gebruik. Voor ander gebruik (zonder Windows specifieke bootaanpassingen) zijn er open source Linux disk tools die gebruikt kunnen worden vanaf een USB stick.

[Reactie gewijzigd door mrmrmr op 22 juli 2024 13:29]

Kcirtap @Bor12 juli 2024 16:25
Dan zou je oudere spellen ook niet meer kunnen spelen.
siroki 11 juli 2024 05:57
Top programma. Gebruik de gratis versie al heel lang. Wat mij betreft voor simpel huis tuin en keuken gebruiken een meer dan prima oplossing. Ik zie persoonlijk de noodzaak niet in voor het upgraden naar een nieuwere / betaalde versie.
mrmrmr @siroki11 juli 2024 19:02
Ik ben er ook zeer tevreden over, complimenten voor de makers. Achter de schermen doet dit programma meer dan alleen klonen, het zorgt er ook voor dat de kloon werkt door het booten te herstellen als dat nodig is. Het gaat intelligent te werk. Sommige andere (gratis) programma's doen dat niet, snappen bijvoorbeeld niet dat een nieuwe disk tijdelijk op een andere drive letter zit, en die kunnen falen.

Het programma kan ook 'Rescue Media' (USB stick, ISO hersteldisk) aanmaken. Het kan ook een Windows PE installatie entry maken in het boot menu. Met deze functies kun je dingen bekijken en eventueel herstellen.
siroki @mrmrmr12 juli 2024 07:10
Oh, dat wist ik niet eens. Dat zijn hele mooie features inderdaad. Vooral die rescue disk maken. Dat moet ik ook maar eens doen :)

Wat ik ook heel mooi vind is dat je een image gewoon kan mounten. Soms doe ik dat wanneer ik een oud bestand nodig heb.
kdekker 11 juli 2024 08:02
Een alternatief is wellicht een bootable usb of cd/dvd met Ubuntu en dan met gparted doen, wat je met dit programma zou doen... Zo heb ik het recent gedaan na een ssd clone naar een grotere ssd toe.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
@kdekker11 juli 2024 08:14
gparted is een partitioneringstool. Marcrium Reflect is dat niet; Macrium Reflect is een backup / image oplossing.
kdekker @Bor11 juli 2024 10:17
Klopt, maar ook te gebruiken voor partitioneren en disk clonen. Iig daar gebruik(t)en wij het op werk voor.
JoHnnY-Btm @kdekker11 juli 2024 10:39
je zou eventueel ook nog als alternatief minitool partition wizard kunnen gebruiken.
mrmrmr @JoHnnY-Btm11 juli 2024 11:37
Dat is Chinese software, komt helaas met bijbehorende veiligheidsrisico's volgens veiligheidsdiensten. Alternatieven als EaseUS en Aomei, Macrorit zijn ook Chinees.

@JoHnnY-Btm
Het is niet echt algemeen bekend bij het grote publiek, maar China probeert al meer dan 20 jaar min of meer openlijk in te breken op westerse systemen. Hoewel het vaak specifieke targets betreft waar iets te halen valt, is dat niet om met een korrel zout te nemen, het is algemeen bekend in de security gemeenschap. Antivirus is typisch te laat met detectie van nieuwe malware en/of zero days, daar kan niet op worden vertrouwd.

[Reactie gewijzigd door mrmrmr op 22 juli 2024 13:29]

JoHnnY-Btm @mrmrmr11 juli 2024 11:57
ik neem uitspraken van veiligheidsdiensten met een korrel zout, het gaat eerder om het feit dat het niet in handen is van de VS zoals met andere zaken is gebleken, dan gooien ze het onder veiligheidsrisico's etc etc.

Als er feitelijk een veiligheids risico is dan zou dat afgevangen moeten worden door AV's
dannyvanhooy 11 juli 2024 16:34
Het maakt mij niet zoveel uit of de software uit China komt of uit een ander land, zolang het zijn werk goed doet en tegen een goede prijs. De VS zijn gewoon bang dat ze geen backdoor kunnen vinden in die software, en daar ligt grotendeels ook het probleem.

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