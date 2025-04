Paramount Software heeft een nieuwe versie van Macrium Reflect Home uitgebracht. Met dit programma kan een diskimage van een partitie of complete harde schijf worden gemaakt. Hiermee kan een beschadigde Windowsinstallatie worden hersteld, maar het is ook mogelijk om de diskimage aan het systeem te koppelen en er zo individuele bestanden eruit te halen. Voorheen was er ook een gratis uitvoering, maar Paramount Software is daar eind december 2023 mee gestopt. Een licentie kost 42 euro per jaar. De laatste gratis uitgave kan hier nog worden gedownload. In versie 8.1.8325 zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

General Setup errors related to ThreadManagement.dll have been resolved.

Some users encountered repeated "License not registered to this hardware" messages at startup. A resolution is now available—please contact our Support team for assistance.

Changes have been made to support a smooth transition to Reflect X. Imaging We've resolved an issue that, in rare cases, could cause a crash during restore of split backup image files when shrinking FAT32 partitions.

Reflect now correctly prompts for media when backing up to CD/DVD with no media inserted.

The Pause button in File and Folder backups is now fully functional. Various Various other minor fixes and changes to improve Macrium Reflect.