Versie 3.13 van Rufus is uitgekomen. Rufus is een Windows-programma waarmee zelfstartende usb-sticks kunnen worden gemaakt. Handig bijvoorbeeld om een besturingssysteem te installeren, wat sneller gaat vanaf een usb-stick dan van een cd of dvd, om het bios bij te werken of om een systeem te benaderen dat niet meer wil starten. Er is overigens een groot aantal tooltjes waarmee dit gedaan kan worden, maar Rufus beweert één van de snelste in zijn soort te zijn. Sinds versie 3.0 heeft het programma een iets ander uiterlijk gekregen en is ondersteuning voor Windows XP en Vista komen te vervallen. In versie 3.12 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 3.13: Add a cheat mode Alt- M to accept disk images without a Boot Marker

Add zeroing/image writing progress to the log

Switch to using 0x55 and 0xAA instead of 0x00 and 0xFF for low pass badblock check

Fix overnumerous write retries on error when writing a disk image

Work around Windows' abysmal handling of removable drives that contain an ESP

Improve mounting/unmounting of volumes

Update UEFI:NTFS file system drivers to version 1.7

Other internal fixes and improvements (VDS, error reporting, etc.)