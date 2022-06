Plex heeft versie 1.20.4.3517 van Plex Media Server uitgebracht. Deze versie was eerder al voor houders van de betaalde PlexPass beschikbaar, maar kan inmiddels door iedereen worden gedownload. Plex Media Server is een mediaserver voor Windows, Linux, FreeBSD, macOS en diverse nas-apparaten. De software kan content serveren aan clients op dezelfde machine, binnen het lokale netwerk of via internet. Clientsoftware is beschikbaar voor de eerder genoemde besturingssystemen maar content kan ook worden bekeken op bijvoorbeeld iOS, Android, Google TV en Chromecast. Het programma is gratis te gebruiken en heeft daarnaast PlexPass, een betaalde dienst die toegang tot 'premium features' en eerder tot nieuwe versies geeft. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Plex Media Server 1.20.4.3508 (beta update channel) New: (DVR) New Library option added to include all files during commercial detection (#12024).

(Web) Updated to 4.43.4

Update translations. Fixes: (Analysis) Media analysis wouldn't trigger correctly in Plex Movie libraries when modifications were detected (#12041)

(DVR) Server would sometimes crash when scheduling shows to record (#12062).

(Dashboard) Metadata for Live TV sessions would not update when airing changed. (#11306)

(HTTP) Fixed an issue where clients could fail to connect to a server for some time after TLS certificate renewal (#11848)

(ImageTranscoder) Memory would leak when rescaling or cropping images (#10040)

(Library) Certain assets using UNC paths would not always work (#11931)

(Library) Disabling automatic extras for Plex Movie libraries had no effect (#12033)

(Library) Rating something 0 wasn't distinguished from no rating.

(Library) Some TV shows could fail to match or get metadata.

(Library) Track and disk indexes could be incorrectly set for some multidisc albums (#11745)

(Library) When sorting albums oldest first, only years were used, not full release dates.

(Library) When tags only have release year, don't use current m/d, use 1/1.

(Live TV) Paused playback could not always be resumed reliably. (#11476)

(QNAP) Remove unnecessary duplicate SSL port entry from config.

(Transcoder) Freetype has been updated to 2.10.4, fixes CVE-2020-15999

(Transcoder) Playback could fail on certain files with very large subtitle events

(Windows Installer) Changed Plex Update Service start type to delayed start. (#11560)

