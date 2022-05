Versie 3.9.22 van Joomla! is uitgekomen, een versie die diverse beveiligingsproblemen en fouten moet verhelpen. Joomla! is een dynamisch, in php geschreven contentmanagementsysteem, dat kan worden gebruikt om bijvoorbeeld een weblog, website of samenwerkingssite te maken. Om het programma in het Nederlands te gebruiken kun je onder andere op Joomla Community terecht. In deze uitgave zijn diverse problemen verholpen, waaronder de volgende:

Bug fixes and Improvements Contact component: Fix for the category filter results #30413

Page Break: Fix for the page break title when the title attribute is after the class #30519

Privacy Request: Fix the token check when removing data via a privacy removal request #30479

Multilanguage: Display an error when the URL language code is saved as empty #30496

Multilanguage: Force lowercase for url language code #30485 Visit GitHub for the full list of bug fixes.